Roma, spunta Omeragic: può essere l’acquisto last minute per la difesa

AS ROMA NEWS – Spunta a sorpresa un nome nuovo di zecca per la difesa della Roma. Si tratta di Becir Omeragic, 18 anni, difensore centrale di origine bosniaca, ma nato a Ginevra, in Svizzera. Un prospetto molto interessante.

Dopo le giovanili nel Servette, Omeragic è passato allo Zurigo. All’occorrenza può giocare anche terzino destro. La richiesta del club svizzero, scrive in questi minuti il portale “Gazzetta.it”, è di 4 milioni più 500 mila di bonus allo scoccare delle 15 presenze in prima squadra di almeno 45 minuti.

Si tratta sulla cifra e sulla formula di pagamento: i giallorossi ne vorrebbero una in stile Ibanez, cioè prestito con obbligo di riscatto a due anni (o almeno a uno). Ma l’affare è in piedi e Omeragic potrebbe essere l’affare last minute di questo finale di mercato.

Fonte: Gazzetta.it