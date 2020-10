Roma nostalgia: Rudiger e Benatia le soluzioni last minute per la difesa

AS ROMA CALCIOMERCATO – E’ una Roma nostalgia quella che sta vivendo le ultime ore di un mercato piuttosto complicato e sofferto. Gli ultimi nomi in ballo per questo rush finale di contrattazioni sono tutti ben noti dalle parti di Trigoria: non solo El Shaarawy, anche Mhedi Benatia e Antonio Rudiger sono tornati d’attualità.

Benatia e Rudiger offerti alla Roma, affari last minute

Non è una novità che i giallorossi abbiano grosse difficoltà ad arrivare a dama con Smalling, un bel problema dato che Fonseca dopo la vittoria di Udine ha chiesto a gran voce rinforzi in difesa non potendo restare solo con tre centrali di ruolo. E così nelle ultime ore sono stati offerti alla Roma sia Antonio Rudiger (via Francesco Totti), sia Mhedi Benatia.

Due cavalli di ritorno. Al momento, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) la Roma ha detto no: i giallorossi stanno concentrando tutte le loro attenzioni su Smalling, ma qualora arrivare al centrale inglese fosse impossibile allora non si possono escludere colpi di scena. Morale della favola: per adesso resta in pista Smalling, ma occhio ai “last minute”, perché tutto può ancora succedere.

Fonte: Gazzetta dello Sport