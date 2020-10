Roma, è caos sul mercato: rischiano di saltare tutti gli ultimi affari

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La mancanza di un direttore sportivo si sente, eccome. In queste ultime ore di calciomercato stanno venendo a galla tutte le difficoltà di un club che non ha una guida sportiva e ora le trattative da concludere, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), rischiano di arenarsi e di saltare sul gong.

Smalling, lo United non intenzionato ad accettare

Su Smalling, il rilancio della Roma da 15 a 17 milioni potrebbe non bastare. Il Manchester United fa la voce grossa e nonostante il giocatore si sia messo di traverso, gli inglesi sono orientati a dire di no fino all’ultimo, bloccando il ritorno di Chris alla corte di Paulo Fonseca. Il tempo stringe, ormai è molto difficile arrivare a un accordo.

Sfuma Marcao, il piano B della Roma

Anche la possibilità di arrivare a dama con Marcao, difensore centrale mancino che la Roma aveva individuato come piano B nel caso in cui l’affare Smalling naufragasse, è saltata. Il Galatasaray ha fatto muro davanti alle richieste dei giallorossi: il 24enne brasiliano resta in Turchia.

Si complica anche Perotti al Fenerbahce

E a completare il quadro a tinte fosche c’è anche l’affare Perotti: sembrava tutto fatto col Fenerbahce, ma i turchi, scrive Il Tempo, hanno cambiato le condizioni contrattuali del secondo anno del contratto biennale che dovrebbe firmare il giocatore. L’agente è al lavoro per avvicinare le parti, ma il rischio che salti tutto c’è.

Fonte: Il Tempo