I Friedkin restano col dubbio Fonseca

AS ROMA NEWS – Il grande dubbio di Dan e Ryan Friedkin ha un nome e un cognome e si chiama Paulo Fonseca. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani). Il portoghese sabato ha finalmente vinto il suo primo match stagionale sotto agli occhi della nuova proprietà, ma la prestazione non ha convinto i due americani.

Vittoria sì, ma assai stentata. La prova complessiva è stata un passo indietro rispetto al pareggio con la Juventus: decisivi gli interventi Mirante e gli errori di Lasagna e Okaka che hanno coperto le lacune giallorosse in fase difensiva. I Friedkin bocciando la prova alla Dacia Arena, riprenderanno la riflessione fatta già ad agosto e durata fino alla sfida contro i campioni d’Italia.

Se Fonseca si è salvato in queste settimane e siede ancora sulla panchina giallorossa, scrive Il Messaggero, è solo per il preoccupante indebitamento del club giallorosso. In sintesi: la Roma non vorrebbe pagare fino a giugno 2 tecnici. Ecco perché l’avvicendamento non è stato preso in esame prima dell’inizio di questo torneo e non è la priorità di queste ore.

Inoltre le dichiarazioni di Fonseca al termine della gara contro l’Udinese non sono piaciute: «Sono fiducioso per Smalling, anche perché non possiamo restare solo con tre centrali», ha rilanciato Fonseca, cogliendo al volo i primi 3 punti in campionato per andare alla cassa. La sua posizione, però, è stata ritenuta inopportuna: la Roma fatica a convincere lo United che, tra l’altro, si è lamentato con Fienga per le telefonate del portoghese al giocatore pubblicizzate davanti ai media.

Intanto i Friedkin si guardano attorno. Incontri ne hanno avuti in Italia e all’estero, cambiando spesso interlocutore. Spezzando anche la continuità di qualche rapporto privilegiato con i soliti procuratori che da tempo dettano legge sul pianeta giallorosso. Ad esempio con Ragnick, a differenza che con Paratici, hanno interpellato un manager che frequenta pure gli States. E ad Allegri, invece, sono arrivati senza passare per alcun procuratore.

Fonte: Il Messaggero