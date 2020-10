“ON AIR!” – BERSANI: “Un mercato così non me l’aspettavo, sono atterrito”, GALOPEIRA: “Smalling? Storia insopportabile”, DI GIOVAMBATTISTA: “Ma mi dicono che riusciranno a prenderlo”, MAGNI: “Ora capite quanto è difficile fare mercato senza ds?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma ha vinto a Udine grazie a un gol di Pedro, uno che ha segnato 160 gol in carriera, e che qui era diventato uno che non segna mai… Poi la cosa bella è che dicono sia un gol frutto di un regalo della difesa avversaria, ma lui te la mette sul palo. Ma di che stiamo parlando… La Roma meglio nel primo tempo, male nel secondo tempo, dove l’Udinese non avrebbe rubato nulla se avesse pareggiato… Ibanez? Giocatore incredibile: senso di anticipo, cattiveria, piede…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “El Shaarawy sembrava tutto fatto nel pomeriggio, e poi la sera era saltata… Io non ricordo grosse operazioni last minute. Quando gli affari cominciano a incancrenirsi poi diventa difficile. Io sono molto pessimista. Rudiger? Potrebbe partire in prestito, ma difficilmente verrà alla Roma. La Roma ha chiuso dei mercati in maniera assolutamente negativa quando aveva una struttura e un ds, figurarsi ora che ottimismo ci può essere non avendo una struttura e un direttore sportivo. Bisognava qualcosa in più e soprattutto prima. Questa è una squadra incompleta. La Roma con Dzeko in questa situazione andrebbe molto poco lontano…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ultimo giorno di mercato. Io continuo ad accompagnare la Roma allo stesso modo, serve complicità con la nuova proprietà. La storia di Smalling è fastidiosissima, non la sopporto più, rischia di farmi diventare antipatico un giocatore di grande serietà e molto attaccato alla Roma. A Fonseca gli manca solo che Smalling non arriverà per colpa delle sue dichiarazioni… Sono tre mesi che va avanti questa papparedella di Smalling. Costa troppo, è vero, ma tutta sta pappardella a cercare il perchè non viene…c’è qualcosa che non va, fidatevi… Mi sembra che ci sia un disegno teso a scaricare la responsabilità sempre su qualcun altro. C’è solo uno qua che non sbaglia…solo uno.. ”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La convocazione di Olsen ha destato dei sospetti, ora la Roma sta provando a piazzare Pau Lopez in prestito… Rudiger? Ora il Chelsea potrebbe proporlo in prestito, e chissà che non ci sia qualche sorpresa in tal senso, in generale ma anche alla Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Quarto posto? Milan, Lazio e Napoli sono finite, levatele…Smalling e El Shaarawy? Vedremo come va, speriamo che li prendono…c’è tempo fino alle 20, ormai o lo fai o non lo fai…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Qualcuno si è accorto quanto sia difficile fare mercato senza direttore sportivo? Per l’allenatore Fazio non esiste, è inutile tenerlo in rosa, perchè Fonseca ti ha detto chiaramente che per lui i difensori a disposizione sono tre, e che il quarto difensore al momento è Cristante! E allora che senso ha tenere Fazio se non ti arriva Smalling… E prima Bruno Peres, e poi Fazio, e poi Perotti…la Roma non riesce proprio a fare nulla, non riesce a cederne uno…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Il fatto che una nuova proprietà non è in grado di metterci un euro per investire sul mercato è una cosa che mi atterrisce…Con Smalling ed El Shaarawy sarebbe un miracolo, si limiterebbero i danni, sperando che le cose cambino in fretta. Perchè lo capite da soli che così non si va da nessuna parte… Fonseca di nuovo in dubbio dopo la gara di Udine? Se Dzeko sbaglia gol come quelli di sabato, parti sempre a handicap. A me viene istintivamente da proteggere Fonseca, che ha tante attenuanti. Io un mercato così non me l’aspettavo, e spero sia l’ultimo…”

Marco Juric (Rete Sport): “Dei pensieri a Trigoria sono stati fatti…sono cose che serpeggiano sull’allenatore, e una base di verità ci deve essere. Fonseca ha tante attenuanti, ma nemmeno lui si aiuta tanto…contro l’Udinese devi andare in campo e vincere bene… Ora commentiamo il mercato, ma da domani mi aspetto novità importanti sul fronte dirigenziale e sportivo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “L’Udinese meritava di vincere. La Roma aveva giocato benissimo contro la Juventus, ma non ha trovato le giuste motivazioni, ed è sembrata una piccola squadra. Il Faraone alla Roma? Non deve chiedere 4,5 milioni, ma lui i soldi li ha presi in Cina… Non so se la Roma lo prenderà, però Smalling lo deve prendere….”

Furio Focolari (Radio Radio): “Fonseca? I Friedkin sono incavolati neri, vogliono mandarlo via perchè la partita non gli è piaciuta per niente..Ho visto ieri Manchester-Tottenham e mi domando come non possa giocare nello United…la difesa è una cosa incredibile…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Pedro è un grande giocatore, magari ce l’avesse la Lazio. Fonseca è ancora sotto al mirino, viene ritenuto troppo tenero, troppo moscio, e non escludo che possano esserci decisioni da qui a un po’… Smalling? A me dicono che riusciranno a prenderlo…”

Franco Melli (Radio Radio): “L’Udinese di è mangiata due o tre gol… Pedro? ha fatto un gran gol, ma finalmente ha preso la porta… Dzeko? Ancora dicono che è un fuoriclasse, ma avete visto cosa s’è mangiato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A Udine la Roma non mi è piaciuta per niente, ha rischiato troppo. L’Udinese meritava il pareggio. Per la Roma è stato un passo indietro. Sono deluso da Dzeko, non segna e da capitano dovrebbe trascinare la squadra, e invece…”

