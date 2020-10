LIVE! Smalling, ultima offerta della Roma. Se lo United dirà no, i giallorossi vireranno su uno tra Rudiger, Alderweireld e Sokratis. Gli aggiornamenti in diretta

NOTIZIE AS ROMA – Ultime ore per provare a convincere il Manchester United a far partire Chris Smalling, ma il gong delle venti di oggi si avvicina inesorabilmente. Nella serata di ieri era filtrato nuovo ottimismo, ma oggi alcuni quotidiani parlano di evidenti difficoltà e di nuove resistenze da parte degli inglesi a cedere il difensore.

Aggiornamento ore 15:15 – Nuova offerta, poi si vira su Rudiger

La Roma ha presentato una nuova offerta al Manchester United per Smalling di 15 milioni di euro più bonus. Se ci sarà l’ennesimo “no” da parte degli inglesi i giallorossi vireranno su Antonio Rudiger del Chelsea. Lo riferisce in questi minuti Sky Sport. Il difensore tedesco è in vantaggio su Alderweireld del Tottenham e Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. Per tutti e tre si tratterebbe di arrivo in prestito.

Rudiger è la prima (e non unica) alternativa in caso di no dello United per Smalling | #Calciomercato #ASRoma https://t.co/VrcbGucL0K — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 5, 2020

Stando a quanto rivela Angelo Mangiante di Sky Sport, a spingere Antonio Rudiger verso la Roma ci sarebbe Francesco Totti, al lavoro per l’operazione. Ma tutto dipenderà dalla risposta dello United per Smalling.

Aggiornamento ore 13:40 – BBC: “Smalling resta allo United fino a gennaio”

Il Manchester United non lascerà partire Chris Smalling, almeno fino a gennaio. Lo rivela in questi minuti l’emittente televisiva inglese BBC. Brutta notizia per Fonseca, che non potrà contare sul centrale richiesto, e per i tifosi giallorossi, che dovranno vivere altre puntate della telenovela fino al prossimo mercato invernale.

Aggiornamento ore 12:50 – Smalling in arrivo a Roma

Anche la Gazzetta dello Sport sul suo portale on line conferma: Smalling è in arrivo a Roma, l’agente ha prenotato un volo privato per oggi. Intanto Sky Sport fa sapere che non c’è ancora accordo con lo United, ma la trattativa continua non stop.

Aggiornamento ore 11:50 – Smalling, volo privato pronto a partire

Continuano i colpi di scena sul fronte Smalling, le notizie si accavallano ma è difficile capire qualche sia quella giusta. L’ultima parla del difensore inglese pronto a salire su un aereo privato prenotato dall’agente per partire per Roma. Si aspetta solo il via libera del Manchester United. A riferirlo è il giornalista del Corriere dello Sport, Jacopo Aliprandi, su Twitter.

🔴L’agente di #Smalling ha prenotato un volo privato per Roma. È in attesa di far salire Chris a bordo: standby. #ASRoma pic.twitter.com/zinRzTQmJg — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) October 5, 2020

Manchester United e Roma, rapporti tesi

Il problema è la posizione rigida del Manchester United, che non ha gradito alcune cose di questa vicenda, dalle telefonate di Fonseca al giocatore rese pubbliche dallo stesso allenatore in conferenza stampa, al rapporto col calciatore, che ora si è messo di traverso e minaccia di non rinnovare il contratto in scadenza 2022.

La Roma, di contro, non ha gradito affatto l’affare Dalot, che Fienga aveva inserito nell’accordo con lo United e che invece gli inglesi hanno mandato in prestito al Milan. Insomma, i rapporti tra i due club sono ai minimi storici e l’accordo sembra lontano nonostante i rilanci tentati dai giallorossi in questi ultimi giorni di mercato.

Oggi ultimi tentativi, ma il tempo stringe

Anche oggi gli intermediari proveranno a trovare un accordo last minute che possa accontentare tutti, ma il tempo per riuscirci è davvero stretto. Il mercato chiude tra poche ore, e sarebbe difficile riuscire a racchiudere in questi minuti fumata bianca, visite mediche e firme sui contratti.

L’alternativa può essere Izzo

Al momento l’unico affare che può essere concluso in tempi brevi è quello che porta ad Armando Izzo, 28 anni, difensore centrale del Torino che Mino Raiola spinge da tempo verso la Roma. I giallorossi, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), potrebbero considerare la possibilità soltanto se il Torino accettasse un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport