El Shaarawy-Roma, si può. Ma prima bisogna vendere Perotti

AS ROMA CALCIOMERCATO – A volte ritornano. Stephan El Shaarawy vuole la Roma, e la pista sembra clamorosamente aperta. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina) c’è la conferma sul fatto che il Faraone voglia fare ritorno nella Capitale.

E la Roma? I giallorossi ci stanno pensando. L’affare sarebbe possibile in prestito gratuito fino a gennaio, poi si vedrà. Ma i giallorossi non possono prendere El Shaarawy senza prima alleggerire gli stipendi del reparto avanzato.

A incidere sul bilancio c’è soprattutto il contratto di Diego Perotti, in uscita ormai da tempo ma a cui la Roma non riesce a trovare una sistemazione. L’argentino ha due offerte (Spartak Mosca e Fenerbahce) che per ora non ha preso in considerazione. Senza la sua partenza, ogni affare in entrata, tra cui quello di El Shaarawy, sarebbe molto complicato.

Fonte: Il Messaggero