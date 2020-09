Cagliari-Roma, la probabile formazione: dubbio Dzeko, torna Spinazzola

AS ROMA NEWS – Ultimo test amichevole per la Roma prima dell’inizio del campionato: tra una settimana infatti si parte con la sfida sul campo dell’Hellas Verona, e Fonseca vuole arrivarci con una squadra già rodata.

Ecco perchè oggi pomeriggio alle 18 sul campo del Cagliari, i giallorossi manderanno in campo la formazione migliore. Anche se resta il dubbio Dzeko: l’attaccante, ancora al centro delle voci di mercato, ha appena avuto la terza figlia dalla moglie Amra. Il giocatore, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe raggiungere i suoi compagni più tardi e partire titolare.

Dietro di lui agiranno Mkhitaryan (altrimenti pronto a giocare di nuovo da prima punta) e Pellegrini. A centrocampo Veretout e Diawara partono favoriti, con Spinazzola che tornerà titolare a sinistra. A destra Karsdorp verrà confermato in attesa del rientro in gruppo di Bruno Peres.

In difesa c’è il dubbio Ibanez, convocato da Fonseca ma uscito malconcio dalla gara contro il Frosinone. A completare il reparto dovrebbero essere Mancini e Cristante, confermato nel ruolo di libero. La gara sarà trasmessa da Sky Sport e Roma Tv. Da sottolineare il fatto che alla Sardegna Arena tornerà, seppur in minima parte, il pubblico: attesi circa 1000 spettatori, tutti in Main Stand, mentre i Distinti saranno aperti ai diversamente abili.

Questa dunque la probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera