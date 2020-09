ZANIOLO: “Mai pensato di smettere. Sarà dura, ma sto già facendo il conto alla rovescia”

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo parla dei momenti difficili vissuti dopo il secondo grave infortunio della sua carriera, stavolta al ginocchio sinistro, che lo costringerà ad operarsi domani in Austria. Il calciatore giallorosso parla oggi al Corriere dello Sport e racconta: “Il dolore che ho sentito è stato identico a quello della volta scorsa“.

“Sul momento non ho avuto nemmeno il tempo di pensare a qualcosa di preciso. Solo più tardi mi sono detto:” No, di nuovo, ho appena finito di soffrire e mi tocca ricominciare daccapo”. Il calciatore sa che la strada dopo l’intervento sarà dura, ma cerca di trarne anche aspetti positivi: “Sì, so già tutto e quindi so che sarà dura, ma nello stesso tempo voglio credere che si tratti di un’esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia.”

Zaniolo smentisce quanto detto dalla mamma giorni fa a proposito del suo primo pensiero di lasciare il calcio: “Non ho mai pensato di smettere, neppure nell’istante in cui ho capito cosa mi era capitato di nuovo. Mi faccio forza, ma non riesco sempre a trattenere il malumore”.

Fonte: Corriere dello Sport