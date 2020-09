Under, niente Napoli: si fanno avanti Hertha Berlino e Cagliari

AS ROMA CALCIOMERCATO – Sfuma definitivamente la possibilità che Cengiz Under possa finire al Napoli: i campani hanno mollato il turco, e per Milik ora chiedono solo soldi.

Quale futuro dunque per il turco? Difficile che resti alla Roma, i giallorossi hanno ancora intenzione di monetizzare dalla sua cessione, ma bisogna trovare una squadra disposta a investire su Cengiz, e non è facile.

Stando a quanto racconta oggi Il Tempo (F. Biafora), sul turco c’è l’Hertha Berlino che sta facendo valutazioni fisiche sul calciatore giallorosso, cercando in particolare di capire la sua capacità di resistenza agli infortuni prima di affondare eventualmente il colpo.

Ma nelle ultime ore, racconta Sky Sport, su Under è piombato anche il Cagliari, che ieri ha avuto un colloquio con l’entourage del giocatore. Trattativa in salita, ma i sardi ci provano e sperano di rinforzare l’attacco con il pupillo di Totti.

Fonti: Il Tempo / Sky Sport