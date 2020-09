Friedkin incontrerà domani Virgina Raggi, si parlerà dello Stadio della Roma

AS ROMA NEWS – Nuovo appuntamento in agenda per Dan Friedkin: il nuovo proprietario del club capitolino incontrerà domani la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

La visita sarà di cortesia, ma il tema centrale del faccia a faccia sarà ovviamente lo stadio della Roma. Lo rende noto in questi minuti Filippo Biafora de Il Tempo con un post su Twitter.

Dan Friedkin dunque comincia subito a muovere i primi passi importanti da presidente della Roma. Insieme a lui nell’incontro con la Raggi sarà presente anche suo figlio Ryan.