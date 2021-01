El Shaarawy, il tampone è debolmente positivo: slittano le visite mediche. E la Roma entra in bolla a Trigoria: due casi di Covid nello staff

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 – Stephan El Shaarawy è risultato positivo al tampone effettuato: il giocatore ha dunque il Covid e per questo non ha potuto svolgere le visite mediche in mattinata.

Il molecolare è infatti risultato “leggermente positivo”, e ora il Faraone dovrà attendere di negativizzarsi prima di poter svolgere i controlli e firmare con la Roma. Lo riferisce Gazzetta.it.

ULTIME NEWS AS ROMA – Slittano le visite mediche di Stephan El Shaarawy con la Roma, ma la trattativa con i giallorossi non è a rischio. Il calciatore avrebbe dovuto effettuare i controlli a Villa Stuart nella mattinata di oggi, ma il giocatore non si è presentato.

Il motivo della sua assenza è legato ai risultati del tampone molecolare a cui il giocatore è stato sottoposto per il Covid, e si è ancora in attesa di conoscerne l’esito. Ecco perchè per il momento le visite sono congelate: il giocatore resta in attesa del via libera per presentarsi a Villa Stuart e procedere con le visite mediche. Poi potrà finalmente firmare con la Roma.

Intanto però la squadra giallorossa è entrata in bolla a Trigoria. Dagli ultimi tamponi effettuati sono state riscontrate due positività, non di giocatori ma di componenti dello staff del club capitolino. Le due persone sono entrate immediatamente in isolamento, e per il momento la Roma è entrata in bolla, aspettando l’esito dei nuovi tamponi e test sierologici a cui tutti sono stati sottoposti anche in vista del match di questo pomeriggio contro lo Spezia.

Fonte: Corrieredellosport.it