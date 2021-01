EDITORIALE – Chi spera di vedere una Roma perdente questo pomeriggio pur di vedere Fonseca fuori da Trigoria non è un tifoso romanista. E’ evidente che dentro lo spogliatoio c’è più di un problema e che per l’allenatore oggi non sarà facile portare a casa i tre punti: la situazione è tesissima, le assenze pesanti e l’atmosfera cupa.

Chi l’avrebbe mai detto che un banalissimo Roma-Spezia sarebbe diventato un match dall’importanza fondamentale, da attendere con l’ansia delle grandi occasioni. C’è tanta curiosità di vedere come reagirà la squadra alle tensioni di questi giorni, se sarà ancora con la testa sul pezzo, se avrà voglia di combattere per la maglia (prima e più importante cosa) e per l’allenatore.

Bisogna restare vicini a questa Roma, sostenerla, e tifare per Fonseca fino all’ultimo momento in cui sarà il nostro allenatore. Che ci piaccia o meno. Questo non è il momento di sputare veleno sul portoghese, piuttosto di sperare che riesca a scacciare i fantasmi fin da oggi e a rimettere la squadra in carreggiata. C’è una stagione ancora tutta da giocare e da concludere al meglio.

Perciò oggi più che mai forza Roma. E forza Fonseca.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini