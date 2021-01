Dzeko sul mercato: West Ham in pressing, Juve e PSG alla finestra

AS ROMA CALCIOMERCATO – Ultimi aggiornamenti di mercato sul fronte Roma che riguardano Edin Dzeko. Il bosniaco, dopo la frattura (che appare insanabile) con Fonseca, è stato messo sul mercato dal club giallorosso.

Stando a quanto racconta in questi minuti Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, la permanenza di Fonseca sulla panchina della Roma escluderebbe di fatto l’attaccante bosniaco.

Sull’attaccante c’è il pressing del West Ham, fortemente interessato al centravanti giallorosso. Ma anche Juventus e Paris Saint Germain stanno monitorando la situazione, che non dovrebbe sciogliersi comunque prima della fine del mese.

Il futuro di #Fonseca sulla panchina dell’#ASRoma si lega a quello di capitan Edin #Dzeko. Frattura tra i 2 stile Papu-Gasp non sembra ricomponibile in caso di permanenza del portoghese. E per il goleador non mancano le pretendenti: #WestHam in pressing, #Juventus e #PSG vigili

