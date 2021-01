ROMA-SPEZIA: 4-3 (17′, 52′ Borja Mayoral, 24′ Piccoli, 55′ Karsdorp, 59′ Farias, 90′ Verde, 92′ Pellegrini). Il capitano decide il match, Fonseca è salvo

AS ROMA NEWS – In pochi si sarebbero aspettati che questa doppia sfida tra Roma e Spezia tra Coppa e campionato sarebbe diventata decisiva per il futuro del club. Dopo la batosta rimediata martedì scorso, Paulo Fonseca si gioca oggi la panchina nel secondo match nel giro di pochi giorni contro i liguri.

Partita che nasconde mille insidie: l’allenatore portoghese deve rinunciare a pezzi da novanta come Mkhitaryan e Pedro, oltre a Edin Dzeko, tenuto fuori dal match di oggi dopo la lite avvenuta negli spogliatoi al termine della gara di Coppa Italia. La gara di oggi darà una prima risposta al quesito più importante: la squadra è ancora con Fonseca?

ROMA-SPEZIA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – FINITA!!! La Roma vince 4 a 3 dopo un’incredibile altalena di emozioni! Decisivo il capitano! Partita che ha visto di tutto: gol, colpi di scena, e un finale incredibile. Smalling al novantesimo regala il pari allo Spezia, poi però Pellegrini realizza all’ultimo minuto di recupero un gol che vale tantissimo. Fonseca è salvo, la Roma resta in zona Champions.

92′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! PELLEGRINI!!! Grande discesa di Spinazzola, palla a Peres che è freddissimo nel servire Pellegrini, il capitano col destro batte Provedel!!!

90′ – Tre minuti di recupero.

90′ – GOL DELLO SPEZIA. VERDE. Clamoroso liscio di Smalling che lancia l’ex giallorosso in porta, col mancino Verde batte Pau Lopez.

89′ – CAMBIO ROMA: dentro Diawara, fuori Carles Perez.

86′ – Ammonito Bruno Peres per proteste e Mayoral per un intervento falloso.

80′ – CAMBIO ROMA: dentro Peres, fuori Karsdorp.

80′ – CAMBI SPEZIA: dentro Verde, fuori Gyasi.

78′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini calcia un bel diagonale, miracolo di Provedel, palla che arriva sul sinistro di Perez che calcia sull’esterno della rete! Ma cosa sta sprecando la Roma!

76′ – DOPPIA OCCASIONE ROMA! Prima Carles Perez e poi Veretout non riescono a servire l’assist giusto per il gol che avrebbe chiuso la partita!

72′ – Non un buon momento per la Roma, che avrebbe gli spazi per fare male allo Spezia. I liguri provano a spingere, ma per ora non hanno creato grossi pericoli dalle parti di Pau Lopez.

68′ – OCCASIONE ROMA! Contropiede di Perez, palla a centro area per Mayoral che stavolta calcia male sprecando un’ottima occasione!

67′ – CAMBIO ROMA: dentro Cristante, fuori Villar.

59′ – GOL DELLO SPEZIA: FARIAS. L’attaccante salta troppo facile Kumbulla e poi batte Pau Lopez con un rasoterra. La partita si riapre subito!

58′ – CAMBIO SPEZIA: entrano Bastoni e Acampora.

55′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! KARSDORP!!! Grande Spinazzola che è incontenibile a sinistra, il terzino entra in area e mette un cross basso sul secondo palo per Karsdorp che col piatto destro fa 3 a 1!!!!

52′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! BORJA!!! Veretout trova spazio sulla trequarti, palla a Mayoral che salta un avversario e poi con un destro rasoterra batte il portiere!!

50′ – Partita complicata, la Roma fatica ad avere continuità nel gioco e crea a sprazzi. Servirà concentrazione e un pizzico di fortuna per portare a casa questa partita.

46′ – Si riparte, per ora nessuna novità nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma e Spezia sono sull’1 a 1. Un pareggio ingiusto per quanto visto nel primo tempo, ma i giallorossi pagano a caro prezzo una serie concatenata di errori in area in occasione del gol di Piccoli. Bene Pellegrini e Mayoral, male Perez.

45′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola serve Pellegrini al limite dell’area, il trequartista calcia potente trovando la risposta in angolo di Provedel!

40′ – Ritmo del match che va a sprazzi, la Roma paga soprattutto l’assenza di Mkhitaryan. Anche oggi, almeno fino a ora, è mancato Carles Perez.

34′ – OCCASIONE ROMA! Borja Mayoral fa tutto molto bene, difende palla, parte verso l’area, punta il diretto avversario, mette palla sul destro e calcia potente: la palla esce di poco sopra la traversa!

32′ – CAMBIO SPEZIA: si fa male Piccoli, l’autore del gol, dentro Galabinov.

28′ – OCCASIONE ROMA! Bella percussione di Pellegrini, oggi in grande evidenza, il trequartista fa tutto da solo e calcia in porta: palla che non gira ed esce sul fondo!

24′ – GOL DELLO SPEZIA. PICCOLI. Azione rocambolesca in area giallorossa, Kumbulla rinvia su Smalling , la palla arriva a Farias che calcia in diagonale, Pau Lopez smanaccia ma finisce per servire il centravanti dello Spezia che a porta vuota fa 1 a 1.

22′ – Solita palla a scavalcare di Spinazzola per Pellegrini che sfonda di nuovo a sinistra, bel cross a destra per Karsdorp libero in area, l’olandese prova il tiro-cross al centro per Villar che viene anticipato da Provedel!

21′ – Ammonito Chabot per un fallo su Mayoral.

17′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! BORJA MAYORAL!!! Spinazzola lancia Pellegrini che si inserisce benissimo a sinistra, assist al bacio per lo spagnolo che in area stavolta non sbaglia!!!

15′ – Primo quarto d’ora di gioco: per ora la Roma ha avuto un paio di chance di fare male allo Spezia che invece si è vista poco dalle parti di Pau Lopez. Ma ancora nessuna vera palla gol.

7′ – Grande azione di prima della Roma iniziata da Smalling e Ibanez, poi ricamata da Pellegrini per Perez che lanciato in porta perde l’attimo per battere a rete e fa sfumare l’occasione!

1′ – OCCASIONE ROMA! Grande assolo di Spinazzola a sinistra che salta due uomini, entra in area e calcia di punta, ma la palla viene murata prima che vada in porta!

0′ – Fischio di Pairetto, comincia Roma-Spezia!

ROMA-SPEZIA, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 14:00 – La Roma annuncia la sua formazione titolare con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 13:55 – Questa la formazione ufficiale dello Spezia: Provedel; Dell’Orco, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.

Ore 13:40 – Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma scelta da Paulo Fonseca per la partita di oggi: Pau Lopez, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Perez, Pellegrini, Borja Mayoral.

Ore 13:00 – Due ore esatte all’inizio della partita. Dopo il tempo da lupi della nottata e del primo mattino, ora il cielo sembra aprirsi. Il campo è in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni scelte dai due allenatori.

ROMA-SPEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

A disp.: Farelli, Fuzato, Feratovic, Santon, Bruno Peres, Darboe, Cristante, Diawara, Providence, Podgoreanu, Tall.

All. Fonseca.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Dell’Orco, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumè, Maggiore; Farias, Piccoli, Gyasi.

A disp.: Krapikas, Ramos, Bastoni, Erlic, Ismajli, ,Acampora, Pobega, Agudelo, Ricci, Saponara, Verde, Galabinov.

All. Italiano.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Assistenti: Lo Cicero e Fiorito.

IV uomo: Abisso.

Var: Banti.

Avar: Del Giovane.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini