BORJA MAYORAL: “Partita incredibile. Io titolare? Sono pronto ad aiutare la squadra”

AS ROMA NEWS – Borja Mayoral, autore di una doppietta, interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match giocato contro lo Spezia. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Vi rendete conto dell’importanza del risultato?

“Incredibile…Era una partita molto importante per noi, per il momento che stiamo vivendo. Abbiamo vinto ed è la cosa più importante”.

Vittoria per stemperare le tensioni?

“Per noi non è un buon momento, però abbiamo voluto tanto la vittoria. Abbiamo vinto ed è la cosa più importante per i tifosi e per la squadra, siamo contenti”.

Pronto per fare il titolare?

“Sono pronto per aiutare la squadra, sfrutto le occasioni che mi concede il mister. Oggi ho segnato 2 gol, martedì però ho sbagliato. Per me è importante segnare e per tutta la gente della Roma”.

Fonseca e la squadra hanno le stesse idee?

“Chiaro, siamo insieme e lavoriamo tutta la settimana. Abbiamo perso due partite difficili, adesso siamo tutti insieme”.