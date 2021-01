ITALIANO: “La Roma può giocarsi tantissimo. Fonseca allenatore di altissimo livello, gli auguro il meglio”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri ai microfoni di Sky Sport:

Si aspettava una gestione differente del pallone?

No, quando l’allenatore ti dice che devi portare il risultato non puoi correre quel rischio lì. Averla recuperata era un grande merito per i ragazzi contro una grandissima squadra. Il punto sarebbe stato importante, ma ripartiamo. Continuiamo così perché l’atteggiamento e lo spirito mi piace. Ci riprenderemo i punti da un’altra parte.

Ha messo in crisi la Roma. Come l’ha vista?

Fonseca è un allenatore di altissimo livello, possono capitare momenti con alti e bassi per le squadre. Sono partiti bene, ma poi hanno avuto un calo. Con grandi giocatori riesci sempre a trovare il colpo di coda, la Roma può giocarsi tantissimo ed auguro a Fonseca il meglio.

In che cosa dovete crescere?

Oggi cresce la mia rabbia per non aver preso nemmeno un punto. Ho la consapevolezza di riuscire a mettere in difficoltà le grandi squadre, abbiamo fatto un ottimo cammino. La strada è lunga, ma abbiamo la nostra identità ed il nostro atteggiamento che porteremo anche nel girone di ritorno. Non mi piace quando abbassiamo la tensione con le partite quasi chiuse. Non capitava da un po’, le partite vanno tenute aperte e non mi piace quell’aspetto.

Come sta Nzola?

Nulla di grave, ma ha questo fastidio alla caviglia e non vogliamo rischiarlo.