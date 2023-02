El Shaarawy, Solbakken, Wijnaldum: Mou costretto a cercare alternative in casa. E Isco…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con la partenza di Zaniolo in direzione Turchia, l’unico che non può dirsi soddisfatto è Josè Mourinho. L’allenatore aveva dichiarato pubblicamente che, in caso di cessione dell’attaccante, sarebbe stato necessario rimpiazzarlo.

Cosa che non succederà. A meno che Tiago Pinto non decida di puntare su uno svincolato. Il nome facilmente ipotizzabile è quello di Isco, 30 anni, centrocampista offensivo ex Real Madrid, ancora alla ricerca di una squadra dopo che il suo passaggio all’Union Berlino è sfumato per questioni economiche.

Mourinho non sarebbe di certo scontento nel poter contare su un giocatore della qualità dello spagnolo, ma la Roma deve fare i conti con i costi dell’affare: Isco pretende uno stipendio da top player, particolare che cozza contro i paletti imposti dal Fair Play Finanziario con cui Pinto deve fare i conti.

Mou per adesso dovrà dunque guardare dentro casa per rimpiazzare Zaniolo, un calciatore che, prima dello strappo, era sempre titolare nell’undici giallorosso. La soluzione ideale sarebbe stata dare più spazio a El Shaarawy nel ruolo che predilige, ma le cattive prestazioni di Celik, la cessione di Vina e l’infortunio di Spinazzola costringono il Faraone a giocare spesso e volentieri da esterno a tutta fascia.

Solbakken, il giocatore che per ruolo sarebbe teoricamente il sostituto naturale di Zaniolo, per il momento non è considerato pronto dal tecnico. Ma col recupero di Wijnaldum la soluzione potrebbe essere trovata con un cambio di modulo: la tentazione di Mou sarà quella di giocare con un 3-5-2 puro, con Pellegrini e l’olandese come intermedi e Matic in cabina di regia, con Dybala e Abraham come punte.

Giallorossi.net – G. Pinoli