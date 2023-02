“ON AIR!” – ROSSI: “Tor di Valle delusione che vale Roma-Liverpool”, CORSI: “Isco? Assolutamente no, serve gente che gioca”, CENTO: “Oggi tutti contenti dell’addio di Zaniolo, ma se fosse successo qualche mese fa…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Lazio resta sotto la Roma, com’è giusto che sia, e il nostro Mou che è bollito se non mi sbaglio è terzo in classifica. L’importante è che siamo lì. Il Lecce in casa è tosto, ma pure l’Empoli era forte fuori casa eppure ha preso la sveglia. E poi c’è Lazio-Atalanta… Il nostro gioco non divertirà, ma porta punti altrimenti non stavamo lì. Spero che la squadra continui a essere bella dura e a dare il massimo, perchè non gli si può imputare questo. Isco? Cominciamo subito a dire di no, serve gente che gioca…poraccio, è un bravo ragazzo, ma basta così…”

David Rossi (Rete Sport): “Stadio a Pietralata? Oggi dovrebbe esserci la delibera del pubblico interesse. Io sono rimasto scottato dall’esperienza precedente, e parlo solo di cose materiali e non indiscrezioni o comitati di quartiere. Sono rimasto così deluso dalla storia di Tor di Valle…per me è una delusione che vale Roma-Liverpool o Roma-Lecce, non si è capito quanto era importante. E vi dirò di più: la vittoria di Roma-Lecce non avrebbe portato gli stessi benefici. Se oggi stavamo dentro lo stadio era tutto un altro paio di maniche…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I numeri ci dicono che la Roma è terza, e sta al posto suo. Questa è la dimensione della Roma. Zaniolo al Galatasaray? La Roma ne esce più forte da questa situazione, i Friedkin hanno lanciato un segnale forte e chiaro allo spogliatoio…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Zaniolo ha sbagliato tutto dal punto di vista della comunicazione e dell’approccio, la Roma ha sbagliato a non percepire quello che stava per succedere e che il giocatore poi sarebbe andato fino in fondo. A giugno dell’anno scorso Zaniolo era uno dei giocatori più importanti, e tutti dicevamo che la Roma per fare il salto di qualità non si dovevano vendere i migliori. Per Mourinho Zaniolo era un punto fermo del progetto. Oggi siamo tutti contenti della sua cessione, ma come avremmo reagito se l’avessero venduto a giugno? La Roma senza Zaniolo è comunque più debole rispetto a prima…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Zaniolo al Galatasaray? Ne parlerò solo quando sarà ufficiale. Ma la foto a torso nudo l’avrei evitata: primo perchè non lanci un bel messaggio al popolo turco, e secondo perchè se sei depresso certe foto non le fai… La Roma è terza in classifica alla fine di questa giornata di campionato. Pellegrini? Non è possibile che ogni due o tre mesi va incontro a problemi muscolari, perchè poi lui dà in campo con queste fasce elastiche e poi non dà il contributo che ci aspettiamo. Lui è uno che se gli chiedi se se la sente, gioca sempre. Ha davvero a cuore le sorti della Roma, e chi ha cuore davvero la maglia non si tira mai indietro. Se però lui deve fare lo schermo al regista della squadra avversaria, il centrocampista e l’attaccante, fa troppe cose e rischia di non farne bene una…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Io vorrei che Pellegrini vincesse il Pallone d’oro, e spero che possa tornare a essere determinante. Ma diciamoci la verità, lui ha fatto la differenza solo l’anno scorso, questa è un’evidenza…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Lazio è forte negli undici ma ha una certa carenza nelle seconde linee, e non penso che come rosa sia superiore alla Roma. L’Atalanta è una squadra strana, alterna periodi di alti in cui è ingiocabile e bassi in cui non esprime il suo potenziale. E’ una squadra che può dare fastidio nella corsa alla Champions, la Lazio invece mi sembra più ondivaga. La Roma mi sembra più compatta rispetto a queste due squadre…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo va in un campionato minore in Europa, ma in un club di prestigio. La sua cessione fa bene a lui e alla Roma, chi ci rimette è Mourinho che ha un titolare in meno. Ed ha anche Spinazzola che è sempre in dubbio. Di Karsdorp non mi preoccupa tanto, perché l’olandese non ha mai dato un valido apporto alla squadra…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Zaniolo al Galatasaray è la scelta migliore, o più indolore per la Roma e per il giocatore. Poi un giorno si saprà bene cosa sia successo da questa estate in poi. Io credo che Zaniolo si sia lasciato troppo trasportare da smanie di rinnovo. Mi pare che lui non ne poteva più di stare a Roma, nella Roma, in quello spogliatoio e con questo allenatore. E’ mancato qualcuno che lo seguisse e lo consigliasse in maniera corretta…”

Redazione Giallorossi.net

