“El Shaarawy, torna a casa”. E il Faraone mette “mi piace”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nella serata di ieri è iniziata a circolare con insistenza la notizia della voglia di Stephan El Shaarawy di tornare alla Roma.

Ceduto allo Shangai Shenhua la scorsa estate per 16 milioni di euro ed altrettanti all’anno al giocatore per un contratto triennale, ora l’attaccante classe 1992 vorrebbe far rientro nella capitale.

Una chiara conferma della voglia del Faraone di rientrare nella Capitale arriva, come di consueto, dai sociale: El Shaarawy ha infatti messo un “like” ad un post che invocava il suo ritorno in giallorosso.