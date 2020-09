El Shaarawy torna in Europa almeno fino a gennaio: il giocatore vorrebbe la Roma, ma…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy prepara il ritorno in Europa. Il giocatore, in accordo con lo Shangai Shenhua, lascerà la Cina per giocare nel vecchio continente almeno fino a gennaio.

Il motivo è spiegato da Gianluca Di Marzio: la decisione è quasi “obbligata” dall’emergenza coronavirus, dato che l’esterno offensivo classe 1992 una volta rientrato a Shangai dovrebbe osservare due settimane di quarantena obbligatoria prima di tornare a disposizione del suo club.

Una tempistica, questa, che permetterebbe a El Shaarawy di essere disponibile solo per la gara del 24 settembre contro il Guanzhaou, penultima giornata prima dello stop del campionato previsto per il 28 settembre (ripresa fissata nel 2021). Visti anche i prossimi impegni della Nazionale azzurra tra ottobre e novembre, l’ex Milan e Roma, se nuovamente convocato da Mancini, rischierebbe – viaggiando tra Italia e Cina – di dover osservare ben sei settimana di quarantena.

Ecco allora la decisione, presa di comune accordo tra Stephan El Shaarawy, il suo agente – il fratello Manuel – e lo Shanghai Shenhua: il giocatore è libero di accordarsi in prestito con un nuovo club in Europa, così da giocare e rimanere in forma, almeno fino al prossimo gennaio. Con la possibilità chissà che poi il prestito possa essere rinnovato, o comunque l’affare si trasformi in un’operazione a titolo definitivo.

Quale squadra dunque nel destino di El Shaarawy? Il Faraone preferirebbe tornare alla Roma, rivela Di Marzio. Il club però sembra essere coperto in quel ruolo, e questo rende più difficile questa possibilità. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti anche con l’Arsenal, l’Atletico Madrid e con il Paris Saint-Germain. . Al momento, però, nessuna trattativa è entrata nella fase rovente: ma quella di El Shaarawy è un’occasione che fa gola a molti.

Fonte: Gianlucadimarzio.com