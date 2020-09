CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato aggiornate minuto per minuto di questo giovedì 10 settembre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:35 – Colpo di scena: Florenzi (29) sarebbe a un passo dal traferimento in prestito con diritto di riscatto al PSG. (LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO)

Ore 11:00 – La Roma sta cercando un vice Dzeko: difficile che possa arrivare Giroud per i costi, mentre Kokorin non convince per motivi caratteriali. Più probabile invece la pista Kean (20), con l’Everton che in cambio può chiedere Florenzi. (Il Romanista)

Ore 10:00 – Si avvicina il ritorno di Smalling (30): Jozo Palac e a Roma, affare in chiusa per circa 12 milioni di euro. Il Manchester United darà una risposta definitiva in giornata. (Tele Radio Stereo)

Ore 9:30 – Nikola Kalinic (31) continua a rifiutare tutte le proposte ricevute in questi giorni: il giocatore spera che la Roma possa richiamarlo a Trigoria. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Tentativo della Roma per German Pezzella (29) della Fiorentina. I giallorossi vorrebbero il difensore argentino oltre a Smalling, ormai a un passo dal ritorno. (Leggo)

Ore 8:30 – Praticamente sfumato l’affare Milik (26): il Napoli non vuole più Under nell’affare e chiede 35 milioni cash per il polacco. La Roma dice no e ora punta a trattenere Dzeko. (Il Messaggero / Gazzetta dello Sport)

Seguono aggiornamenti…