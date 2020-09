Roma, i tagli si complicano: dopo Juan Jesus salta anche la cessione di Fazio

AS ROMA CALCIOMERCATO – In attesa della fumata bianca per Smalling (i giallorossi offrono 9,5 milioni più bonus), la Roma sta cercando di trovare una sistemazione ai suoi esuberi in difesa, ma per adesso senza riuscirci.

E’ infatti saltato anche il trasferimento di Federico Fazio al Cagliari, rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina): la richiesta di estendere un altro anno di contratto per accettare la proposta dei sardi è andata troppo per le lunghe. Il club sardo ha così virato su Godin.

Per la Roma, come già accaduto con Juan Jesus (che chiede il cartellino gratis per andare al Genoa), salta un affare di 3 milioni (2,5 più 0,5 di bonus). Un film già visto anche con Rick Karsdorp, che sembrava a un passo dall’Atalanta prima che tutto sfumasse all’ultimo per via delle commissioni chieste dagli agenti del terzino.

Ora l’olandese è in trattativa col Genoa, e la formula prevede il prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni. Ma visti i precedenti, meglio attende l’ufficialità prima di dare l’affare per fatto.

Fonte: Il Messaggero