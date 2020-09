Florenzi lascia di nuovo la Roma: va al PSG, cifre e modalità dell’affare

ULTIME NEWS AS ROMA – La Roma ha deciso di non puntare su di lui nonostante il nuovo modulo e la mancanza di un titolarissimo da utilizzare nel ruolo: Alessandro Florenzi non fa in tempo a tornare a Trigoria che per lui è già tempo di fare le valigie, destinazione Parigi.

Fa strano pensare che un calciatore possa non essere considerato utile alla causa dalla Roma, e che lo sia invece per il Paris Saint Germain, club dove giocano alcuni tra i migliori calciatori del mondo. Probabile che dietro alla decisione ci siano motivazioni non tecniche.

Fatto sta che Florenzi passerà al PSG e oggi l’edizione de Il Messaggero (S. Carina) rivela le modalità e le cifre dell’affare in attesa che l’accordo venga ufficializzato. Sarà un prestito oneroso, con i francesi che verseranno 1 milione di euro nelle casse della Roma, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Per Florenzi comincia una nuova avventura, stavolta in Ligue 1.