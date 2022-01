El Shaarawy torna in gruppo: ok per Roma-Lecce

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy torna a disposizione di Josè Mourinho in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia.

L’attaccante giallorosso oggi si è allenato in gruppo e dunque può essere considerato abile e arruolato fin dalla partita di domani sera contro il Lecce.

Il Faraone dunque rappresenta una soluzione alternativa in più per l’allenatore portoghese in vista delle prossime due partite ravvicinate, visto che domenica alle 18 la Roma sarà di scena a Empoli.

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!

Redazione Giallorossi.net