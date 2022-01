Roma, mercato in fermento. Sirene dalla Premier per Veretout, Pinto si muove per Kamara

AS ROMA NEWS – Qualcosa si muove in questa scoppiettante e imprevedibile seconda metà del mercato di gennaio, che per la Roma può ancora rivelare diverse sorprese.

Josè Mourinho ha in parte bluffato in conferenza stampa, dichiarando di non aspettarsi altri acquisti. In realtà lo Special One sa bene che qualcosa può succedere da qui al 31 del mese. Ma molto, anzi tutto, dipenderà da un paio, se non addirittura tre, possibili operazioni in uscita.

Il calciatore di cui tutti parlano è Amadou Diawara, corteggiato dal Valencia, un club prestigioso che milita in un campionato di certo non inferiore alla nostra Serie A. Eppure il guineano non è ancora del tutto convinto di lasciare Roma e la Roma. Il Galatasaray resta sullo sfondo, per il momento poco considerato dal giocatore.

Tiago Pinto spera che il pressing degli spagnoli riesca a convincere Amadou a trasferirsi in Liga. Ha qualche richiesta anche Ebrima Darboe, apprezzato soprattutto all’estero: il fatto che stia partecipando alla Coppa d’Africa però non rende agevoli eventuali trattative, e lo stesso ovviamente vale per Diawara.

Infine vanno monitorate con attenzione le sirene che arrivano dalla Premier per Jordan Veretout. Il francese piace sia al Tottenham di Conte che al Newcastle dei facoltosi arabi. La Roma al momento fa sapere di non aver intenzione di privarsi del centrocampista ex Fiorentina, ma le cose potrebbero cambiare improvvisamente davanti a un’offerta allettante. Un’eventualità che al momento non è così remota.

Tre giocatori dunque al centro del mercato in uscita. Tre centrocampisti. Al momento è impossibile dire quali di questi affari si concretizzeranno: il calciomercato è imprevedibile. Tiago Pinto nel frattempo si tiene pronto a muoversi nel caso di qualche uscita. In cima alla lista dei pensieri del gm portoghese c’è Boubacar Kamara. La Roma ci sta lavorando da tempo. Il calciatore piace moltissimo e viene considerato l’investimento ideale per la crescita futura del club. Va convinto però il giocatore.

C’è poi il nome di Tanguy Ndombele che aleggia sopra Trigoria: il giocatore vuole andarsene dal Tottenham ed è stato proposto più volte alla Roma. Il francese piace, ma il nodo dell’ingaggio sembra uno scoglio difficile da superare. Il nome di Joao Moutinho invece è stato seccamente smentito dallo stesso club capitolino.

Kamara in pole dunque, ma attenzione anche a un nome a sorpresa (un po’ com’è successo per Sergio Oliveira) che potrebbe venire allo scoperto solo negli ultimi giorni di mercato. Che si preannuncia piuttosto movimentato: se in uscita la Roma dovesse riuscire a chiudere qualche operazione, ne potremmo vedere ancora delle belle.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!