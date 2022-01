“ON AIR!” – ROSSI: “Ndombele e Kamara potrebbero essere piste concrete”, CORSI: “Così può cambiare tutto”, ALIPRANDI: “Mou ora potrebbe preferire Moutinho”, CATALANI: “Se così fosse, si sarebbe rimbambito”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Mourinho è troppo intelligente per dire in conferenza stampa: “Sì sì, faremo un altro acquisto…”. Non può essere lui il punto di riferimento per capire bene. Anche perchè se hai un obiettivo e non riesci a conseguirlo sul mercato, puoi sempre dire che era tutta roba dei giornali e che avevi detto che il mercato era finito. Io credo che se si farà qualcosa, si farà a centrocampo. Credo che le porte siano aperte. Se si farà qualcosa in uscita, e tutti pensano a Diawara, la Roma un altro centrocampista lo prende. I nomi sono quelli, se tutti i giornali puntano verso quei nomi, qualcosa di concreto c’è. Mi aspetto qualcosa a centrocampo: Ndombele e Kamara possono essere i giusti indiziati…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Ho la sensazione che la Roma in coppa ci farà sorridere, e non dico solo in Coppa Italia, ma anche in Conference. La squadra è stata riassestata con questo mercato, avevamo bisogno di riequilibrare la rosa, e questo è stato fatto…”

Lorenzo Censi (Roma Radio): “Io penso che domani sera non giocherà Maitland-Niles, non credo che giocherà la terza partita di seguito dopo aver giocato due partite per novanta minuti. Invece Sergio Oliveira me lo aspetto in campo, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Credo che Mourinho sceglierà una Roma molto vicina alla titolarità, direi che per l’80% sarà una squadra titolare, almeno all’inizio. Poi se tutto andrà come dovrebbe andare, mi aspetto diversi cambi a partita in corso, con molti giovani pronti a subentrare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I Friedkin non conoscono le nostre scaramanzie, scrivono “caccia alla decima“, che è una cosa che non si dice mai nella vita… Se i Friedkin portassero adesso Ndombele e Kamara nella Roma, può cambiare tutto…Ormai nel campionato italiano bastano due o tre giocatori buoni-ottimi per fare un campionato straordinario. Non servono i soldi di Batistuta. La squadra nostra è talmente scarsa che messa in un campionato di 10-15 anni fa non so nemmeno se je la fa…e non dico per cosa… Ora invece basta poco…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Roma-Lecce di Coppa Italia? Abbiamo visto quanto certe partite possono essere importanti nel loro esito negativo: se perdi, non è come perdere a Venezia in campionato. Se perdi, e negli anni passati ne abbiamo viste di cotte e di crude, queste partite diventano il simbolo di un fallimento che anche tra 4 o 5 anni ti ricorderai. Io spero per questo motivo che Mourinho metta in campo la formazione migliore…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Moutinho per questi ultimi mesi? Non è un giocatore che non si conosce, l’ho visto giocare almeno 30 volte. E’ stato un calciatore importante, ma mai un’eccellenza. Non è Kamara, non è un giocatore che serve alla Roma. Sì, se ti giri in panchina e vedi lui invece di Darboe è un’altra cosa, ma non impazzisco se arriva Mourinho. Impazzisco invece se arriva Kamara, che mi piace tantissimo. Ma anche Ndombele, anche se preferisco il giocatore del Marsiglia. Moutinho sarebbe una cosa in più, ma non ti cambia la squadra. Se Mourinho preferisse Moutinho a Kamara, vorrebbe dire che s’è rincoglionito…Moutinho alla Roma starebbe come Nani al Venezia, sarebbe una tristezza… La Roma per cambiare deve prendere un centrale fortissimo: so che Milenkovic vuole andarsene via dalla Fiorentina, e il suo arrivo aggiusterebbe molto nella Roma. Se arrivassero lui, Kamara e Scamacca, mi andrei a mettere in ginocchio sotto casa di Friedkin…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Se a Mourinho in questo momento gli chiedessero: “Per questi sei mesi vuoi Kamara o vuoi Moutinho?“, eh…non lo so…secondo me preferirebbe avere Moutinho… Chiaramente non parliamo del potenziale e del futuro, uno sta per smettere mentre l’altro è destinato a grandi livelli. Io parlo solo di questi prossimi mesi: per me lui preferirebbe un calciatore esperto piuttosto che uno giovane…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma a questo Lecce dovrebbe fare 5-6 gol… Ieri abbiamo avuto Moggi come ospite e ha detto che la Roma non avrebbe dovuto mai prendere Mourinho, perchè è un allenatore che viene da tre flop consecutivi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita di domani di Coppa Italia? Roma-Lecce è sempre stata una partita sfigata… Attenzione anche perché lì c’è un ex giallorosso in panchina…”

