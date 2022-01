Roma, si avvicina Kamara

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – La Roma sta spingendo forte su Boubacar Kamara. Il giocatore francese, 22 anni, è ancora il pensiero fisso di Tiago Pinto, a caccia di un ultimo acquisto per il mercato invernale.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), l’arrivo del duttile e promettente calciatore del Marsiglia si avvicina: Kamara ha già aperto alla cessione fin dal mercato di gennaio, e anche il suo club preferirebbe monetizzare qualcosa dalla sua partenza prima della scadenza di contratto.

Restano però due i problemi da risolvere: il primo è legato alle richieste del calciatore, che pretende un contratto da top player vicino ai 5 milioni a stagione. Il secondo è ormai arcinoto: Pinto deve prima vendere un centrocampista per farne entrare un altro.

Diawara ha offerte da Spagna (Valencia) e Turchia (Galatastaray), ma occhio anche a Ebrima Darboe: il giocatore ha bisogno di giocare di più e potrebbe lasciare Trigoria in prestito. Una volta che la Roma avrà liberato lo spazio per Kamara, partirà l’affondo decisivo per il francese.

