Roma, parte la caccia alla Coppa Italia. Ultima chiamata per Shomurodov

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “The hunt for 10 begins!“. Con questo tweet (“comincia la caccia alla decima“) il Friedkin Group ha annunciato l’imminente impegno della Roma in Coppa Italia.

I giallorossi domani sera all’Olimpico, fischio d’inizio ore 21, affronteranno il Lecce, squadra che milita in Serie B e che attualmente occupa la quinta posizione.

Un impegno, almeno sulla carta, piuttosto agevole per la squadra di Mourinho, ma lo Special One non si fida: viste le brutte figure fatte in passato l’allenatore manderà in campo una formazione non troppo inedita per arrivare ai quarti di finale senza passi falsi.

Rientrano Ibanez, Cristante e Karsdorp, confermati dal primo minuto sia Sergio Oliveira che Maitland-Niles, che potrebbe giocare però a sinistra facendo rifiatare Vina. In attacco potrebbero esserci le principali novità: troveranno spazio sia Carles Perez che Shomurodov. Per l’uzbeko è forse l’ultima occasione per dare un segnale all’allenatore dopo le recenti prestazioni piuttosto deludenti.

Fonte: Gazzetta dello Sport