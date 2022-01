Roma, Pellegrini preoccupa: c’è Moutinho

AS ROMA NEWS – Arrivano conferme dalle pagine dei quotidiani in edicola questa mattina sull’indiscrezione lanciata ieri pomeriggio riguardo all’interesse concreto della Roma per Joao Moutinho.

Tiago Pinto sta pensando seriamente a un ultimo rinforzo per il centrocampo e il nome che ingolosisce il gm portoghese è quello del connazionale che gioca in Premier League, nei Wolves attualmente ottavi in classifica ma a pochi punti dalla zona Champions.

A Mourinho non dispiacerebbe affatto avere a disposizione l’esperto regista ex Porto e Monaco, un calciatore integro nonostante l’età, con personalità da vendere, in grado di guidare la mediana giallorossa giocando da regista.

L’affare è possibile in caso di un’altra partenza a centrocampo, con Diawara però non si è ancora convinto a fare le valigie per lasciare la Capitale. Dentro Trigoria poi si comincia a essere un po’ ad essere in allarme per i continui guai fisici di Pellegrini: l’infortunio accusato un mese fa col Torino sta lasciando strascichi.

Sono dunque ore di riflessione dentro la Roma: Joao Moutinho, in scadenza di contratto a giugno e assistito della Gestifute, l’agenzia di Jorge Mendes, potrebbe essere l’ultimo acquisto del mercato invernale giallorosso. Per una Roma sempre più portoghese.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica

