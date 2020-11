El Shaarawy vuole solo la Roma: “Quando torno? Spero il 2 gennaio…”

AS ROMA NEWS – Poco meno di due mesi. Stephan El Shaarawy fa il conto alla rovescia in vista della riapertura del mercato. Nella sua testa c’è solo la Roma. Nessuna intenzione di tornare in Cina. Il Faraone si allena nella Capitale con i preparatori Ferretti (ex Roma) e Donatelli della Nazionale, racconta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Ai tifosi giallorossi che lo incontrano la risposta è sempre la stessa: «Quando torno? Speriamo già il 2 gennaio». I tempi brevi e le lungaggini burocratiche con la Cina fecero saltare l’affare di ottobre. Ma ora il tempo c’è. Anche se per arrivare alla fumata bianca tocca muoversi entro due settimane viste le difficoltà imposte dalla pandemia.

Fonseca incrocia le dita, non vede l’ora di avere El Shaarawy a disposizione per rimpolpare l’attacco. Il portoghese, racconta Leggo, lo avrebbe anche sentito al telefono per sondare il suo entusiasmo a giocare sia da trequartista nell’attuale modulo sia da esterno o da punta centrale nel 4-2-3-1.

L’accordo con lo Shanghai Shenhua c’è: prestito fino a giugno 2021. Poi il riscatto da stabilire senza fretta (sui 10 milioni) e un ingaggio sensibilmente ridotto: dai 14 milioni cinesi ai 2,6 che guadagnava Kluivert. Una bella differenza per Elsha, che però potrà tornare a fare quello che amava: fare coppia con Dzeko con la maglia della Roma.

Fonte: Leggo