Roma alle prese con gli sponsor: Qatar Airways e Hyundai ai saluti. Per la maglia si tratta con New Balance

AS ROMA NOTIZIE – Si torna a parlare della questione maglia della Roma, e più precisamente degli sponsor, sia quello main che quello tecnico, sule pagine dell’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini).

Per quanto riguarda lo sponsor di maglia, sono in scadenza i contratti con Qatar Airways, il principale, e quello con Hyundai (back sponsor): al momento, rivela Il Tempo, non c’è aria di rinnovo. In alto mare anche la questione legata allo sponsor tecnico: dopo lo strappo clamoroso con Nike, il tempo stringe anche per produrre le maglie della prossima stagione.

La Roma si è già attrezzata per un’annata «no brand» ma nel frattempo sta trattando con New Balance un contratto molto simile a un cambio merce: l’azienda americana pagherebbe poco più di 2 milioni più le royalties, ma dal prezzo andrebbero scalate le forniture.

