Clamoroso Petrachi: “Roma, mi riprendi?”. Così il ds chiuderebbe il contenzioso col club

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una notizia davvero clamorosa fa la comparsa oggi sulle pagine del Corriere dello Sport (R. Maida). Gianluca Petrachi vorrebbe tornare a Trigoria come direttore sportivo e avrebbe avanzato la proposta al club capitolino in modo da chiudere il contenzioso aperto con i giallorossi.

“Roma, mi riprendi?”, il virgolettato che viene riportato all’interno dell’articolo, dove si racconta come Petrachi stia davvero pensando di tornare alla Roma. E se Friedkin accettasse, il ds chiuderebbe la querelle giuridica, rinunciando anche alle 4-5 mensilità che la società non gli ha corrisposto dopo il licenziamento per giusta causa.

E’ quanto emerso dalla prima udienza dello scorso 4 novembre. Petrachi aveva in prima istanza chiesto alla Roma un risarcimento pari a 5 milioni di euro, la società, difesa dagli avvocati dello Studio Tonucci, aveva proposto 1,2 milioni di euro per la transazione. Ed è qui che Petrachi ha rilanciato con una nuova proposta “dal momento che la Roma non ha ancora nominato un nuovo direttore sportivo“.

Ma è davvero possibile che la vicenda si concluda col ritorno di Petrachi in giallorosso? Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, è difficile che la famiglia Friedkin possa accettare tale candidatura. La Roma ha chiesto un aggiornamento e per questo una nuova udienza ci sarà il 23 o il 27 novembre. E’ possibile, che il club alzi l’offerta a un anno di stipendio, quindi 2,5 milioni lordi, per chiudere la questione.

