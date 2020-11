IL SONDAGGIO DEL GIORNO – Riprendere Petrachi o puntare su un altro ds: quale sarebbe la scelta giusta? VOTA!

AS ROMA NEWS – Gianluca Petrachi avanza la sua proposta alla Roma: essere reintegrato nel club, ancora alla ricerca di un direttore sportivo, per chiudere il contenzioso legale con i giallorossi.

Difficile che Friedkin possa accettare, dato che il texano sembra intenzionato a puntare su un profilo internazionale scelto da lui in prima persona. Vi chiediamo: riportare Petrachi a Trigoria come direttore sportivo sarebbe la scelta giusta da fare alla luce di quanto fatto come direttore sportivo? A voi la parola!