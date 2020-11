“ON AIR!” – BERSANI: “Il reintegro di Petrachi sarebbe paradossale”, DI GIOVAMBATTISTA: “Fonseca sarebbe felice di riaverlo con lui”, CORSI: “Campos mai nella vita, è della Lazio”, FOCOLARI: “Roma da scudetto come altre sei squadre”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La partita di Genova era piuttosto insidiosa. La Roma è uscita fuori da questo ciclo di partite molto bene. Successe anche l’anno scorso prima di Natale, ma purtroppo poi sappiamo bene come è andata. Cosa deve fare la Roma per evitare che si ripeta quella infausta ripresa del campionato? E’ vero che ancora non siamo a Natale, ma Roma-Parma può essere l’occasione per riprendere il passo giusto…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Cosa deve fare la Roma per evitare di ripartire male? Quello che abbiamo imparato nel tempo è che le tradizioni negative si interrompono. Se prima era normale perdere 3 a 0 a San Siro, ora invece è successo spesso di andare a vincerci. La storia ci insegna che la Roma soffre soprattutto la pausa di Natale, mentre ora non siamo alla pausa invernale. Ora abbiamo un gruppo di giocatori che hanno un anno di esperienza, di spogliatoio, di condivisione in più. Poi si sono aggiunti calciatori di personalità che stanno trascinando i compagni verso un rendimento più elevato. Ora la Roma quando incassa un gol, non sbanda come faceva prima…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Stadio della Roma? Non c’è nessuna certezza che la Raggi possa ricandidarsi, ci sono dubbi nel Movimento, per cui è comico che lei si faccia forte di un progetto quando non c’è certezza che si ricandidi a ruolo di sindaco. La Raggi aveva fatto dello stadio uno dei suoi vessilli, e ora si riblocca tutto. E’ una cosa mai vista…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutti i giornali danno per preso Campos come prossimo direttore sportivo, mentre un Il Tempo parla di De Jong. Il problema è che Campos da Montecarlo non vuole muoversi. Ma un altro che non vuole stare vicino alla Roma ci serve? Ma poi è un tifoso della Lazio, mai nella vita. Disse: “Mi piace molto l’inno della Lazio, hanno una curva straordinario“. Ha scoperto Osimhen? Se per questo pure Mbappè, ma sempre della Lazio resta, altrimenti andavano bene anche Baldissoni e Sabatini…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Petrachi? Mi sembra un po’ una comica. Lui aveva ragione a parlare di parassiti, non è il primo che sottolinea che c’è un tipo di problema. Ma che vuol dire reintegratemi? Lì ci deve essere una convinzione, parliamo di un ruolo strategico su cui i Friedkin stanno lavorando da mesi… Certo due milioni e mezzo di buonuscita per Petrachi è qualcosa di incredibile, solo noi riusciamo a fare queste cose qua… El Shaarawy? Io non so che giocatore è adesso. Visto in Nazionale è stato confortante, ma in Cina non ha fatto niente, l’hanno pagato tanti soldi ma ha fatto un solo gol…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Si parla di 80 milioni per i riscatti dei giocatori in prestito. Io non so se sia quella la cifra, ma certo che se venissero davvero riscattati sarebbe ossigeno per la Roma… Per ora chi di sicuro sarà riscatto è Alessandro Florenzi, che sta giocando sempre col PSG e anche bene, quando non ha giocato è stato solo per farlo riposare… Il ds deve essere presente, anche agli allenamenti, altrimenti come fa a valutare i giocatori. Riprendere Petrachi? Sarebbe paradossale che dopo aver vagliato una ventina di candidati, si tornasse alla soluzione di partenza. La Roma però non può restare senza ds, possibile che non abbiano ancora trovato nessuno? Secondo me stanno aspettando giugno, stanno aspettando l’incastro…”

Marco Juric (Rete Sport): “I Friedkin ci stanno facendo vedere quanto è importante essere presenti a Roma e a Trigoria, e mi sembrerebbe molto strano pensare che un ds possa lavorare lontano da qui…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Mercato di gennaio? Penso che El Shaarawy sia il nome più caldo. Fonseca aveva fatto una richiesta precisa già lo scorso calciomercato, ma non c’è stato il tempo tecnico per farlo. Erano tutti felici e contenti, ma poi l’intoppo di Perotti ha fatto saltare tutto. Da quello che so è un trasferimento rimandato solo di pochi mesi. Ma è anche vero che ci sono anche Bernard e Depay in ballo, sono due profili che piacciono all’allenatore…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Essendo questa la sua Roma, Petrachi vorrebbe tornare a lavorarci. So che Fonseca sarebbe molto felice di averlo al suo fianco visto che l’ha convinto su alcuni giocatori come Ibanez, ma anche Pedro, Mkhitaryan, Smalling…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma da scudetto? Sì, come Inter, Milan, Lazio, Napoli, Juventus e Atalanta. La Roma ci può puntare come tutte queste squadre. In un campionato così, con una classifica così corta, tutte queste squadre ci possono puntare… La novità è che la Roma può ambire a qualcosa di più della zona Champions, ma il discorso vale per tutte le altre squadre che ho elencato..”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Questa stagione è condizionata dal Covid, dagli stadi chiusi… A me piace molto il lavoro di Fonseca, sta costruendo un gruppo consapevole della propria forza. Roma da scudetto? Secondo me sì, questa stagione è totalmente diversa dalle altre, è imprevedibile…”

Franco Melli (Radio Radio): “Roma da scudetto? Secondo me sì, è una stagione di matti, non ci sono certezze, non ci sono situazioni durevoli. Si può passare dalle vittorie ai consensi, alle sconfitte e alle critiche..”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se la Roma può lottare per lo scudetto? Secondo me può lottare per i primi quattro posti…secondo me per la Champions sì, ma per il campionato ci sono almeno due squadre che sono superiori…”

