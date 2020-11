AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 13 novembre 2020:

Ore 11:00 – L’Antitrust ha concluso i procedimenti istruttori avviati verso la Roma, l’Atalanta, il Cagliari, il Genoa, l’Inter, la Lazio, il Milan, la Juventus e l’Udinese. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato l’esistenza di clausole vessatorie nell’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita di queste nove società di calcio di Serie A che non riconoscono alcuni diritti dei consumatori a chiedere i rimborsi. Lo riferisce l’Ansa.

Ore 10:30 – Gianluca Petrachi chiede alla Roma di essere reintegrato come direttore sportivo, in questo modo si chiuderebbe il contenzioso legale con il club capitolino. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Roma alle prese con le questioni sponsor: per quello principale, sono in scadenza i contratti con Qatar Airways e Hyundai, mentre per lo sponsor tecnico si sta trattando con la New Balance. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Stephan El Shaarawy vuole solo la Roma e ai tifosi giallorossi che gli chiedono quando tornerà a Trigoria lui rispondo: “Spero già dal 2 gennaio“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – Il voto finale sullo Stadio della Roma slitta addirittura di un anno: il via libera definitivo, previsto per dicembre, è rimandato a dopo le elezioni del sindaco, e cioè ad autunno 2021. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Per quasi tutti i quotidiani sarà Luis Campos il prossimo ds della Roma, mentre per Il Tempo c’è in corsa anche Roma, John De Jong del PSV. La scelta del ds sarà comunque annunciata a giorni.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…