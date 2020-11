Stadio Roma, il voto finale slitta all’autunno del prossimo anno: i motivi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un altro rinvio, e nemmeno tanto breve. Il via libera finale allo Stadio della Roma, atteso per dicembre, slitta di circa un anno: se ne riparlerà dunque ad autunno 2021. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini).

Nell’avvicendamento tra le due proprietà americane, racconta il quotidiano romano, si è perso altro tempo e ormai l’approvazione finale del dossier è destinata a slittare a dopo le elezioni del nuovo sindaco.

La Regione Lazio, per motivi elettorali, non ha alcuna attenzione di sbloccare l’attuale intoppo burocratico regalando di fatto una carta vincente alla Raggi per la sua corsa al Campidoglio. Appuntamento, quindi, all’autunno 2021 per un progetto che ogni volta viene rinviato a data da destinarsi per qualche motivo.

Fonte: Il Tempo