ELFSBORG-ROMA, i convocati di Juric: c’è Dybala, out Le Fee e Zalewski

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha reso noto la lista dei giocatori convocati da mister Juric per la trasferta in Svezia, che vedrà i giallorossi impegnati in campo contro l’Elfsborg.

Assenti Zalewski e Le Fée, mentre è presente in elenco il nome di Paulo Dybala. Di seguito tutti i convocati dal tecnico per la seconda partita di Europa League:

Portieri: Marin, Ryan, Svilar;

Difensori: Angelino, Celik, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud;

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, El Shaarawy, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Soulé;

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov.

