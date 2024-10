Elfsborg-Roma, le ultime dalla Svezia: Soulè sorpassa Pellegrini, turno di riposo per Mancini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Novità di formazione in casa Roma dopo la rifinitura effettuata dalla squadra in terra svedese in vista della partita di questa sera contro l’Elfsborg.

Stando a quanto riferisce il giornalista Jacopo Aliprando del Corriere dello Sport, inviato a Boras, mister Juric avrebbe optato per Matias Soulè dal primo minuto al posto di Lorenzo Pellegrini, che dunque andrà in panchina.

Novità attese anche in difesa e, di conseguenza, anche sulle corsie esterne: Gianluca Mancini, non al meglio, dovrebbe restare fuori. Al suo posto Zeki Celik, e non Hummels, con il turco che arretrerà sulla linea dei centrali.

Sulla fascia destra spazio a Stephan El Shaarawy, in vantaggio su Saud Abdulhamid, che non offre ancora garanzie al tecnico. A centrocampo confermata la coppia Paredes-Pisilli, mentre in attacco Shomurodov farà rifiatare Dovbyk in vista del Monza.

