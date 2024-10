Tutta la verità sull’esonero di De Rossi: Friedkin “ingannati” dal report della Souloukou

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo le parole di ieri di Lorenzo Pellegrini in conferenza stampa (“Non sono uno da pagliacciate, ma sono abituato a dire la verità“), oggi il portale de Il Tempo (F. Biafora) parla di conferma ufficiale riguardo alla ricostruzione di quei fatidici giorni che hanno portato all’esonero di Daniele De Rossi.

Nelle ore precedenti all’avvicendamento in panchina, l’ex Ceo Lina Souloukou aveva convocato un gruppo di calciatori per chiedere il parere della squadra su DDR, escludendo però da questa delegazione Pellegrini, Mancini e Paredes, considerati troppo «vicini» al tecnico.

Ma anche gli altri interpellati, tra questi Dybala, avevano sottolineato come lo spogliatoio fosse compatto nel seguire le indicazioni dell’allenatore e del suo staff. Un’unità che poche volte si è vista a Roma negli anni. E invece ai Friedkin viene dipinta una realtà completamente differente dall’ex ad, con una ricostruzione che spinge anche i proprietari ad appoggiare l’esonero.

La separazione porta Pellegrini e Mancini a chiedere spiegazioni a presidente e vice e anche Ghisolfi a muoversi in prima persona affinché la dirigente greca non scaricasse su di lui le responsabilità dello scossone. Il ds si rifiuta infatti di mettere la firma su un’intervista in cui lui si sarebbe dovuto assumere la paternità di quanto accaduto, presentando le sue rimostranze sulla vicenda ai proprietari. Da lì poi tutto è sfociato nelle «dimissioni» di Souloukou.

