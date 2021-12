Emergenza Roma, Mou torna al 4-2-3-1. Ecco come affronterà l’Inter

NOTIZIE ROMA CALCIO – Emergenza totale dentro la Roma in vista della sfida di sabato sera contro l’Inter di Simone Inzaghi e l’ex Edin Dzeko.

Mourinho perde anche El Shaarawy, e la sua assenza si aggiunge a quelle di Pellegrini (infortunato), Karsdorp e Abraham (squalificati), oltre al lungodegente Spinazzola e ai “positivi” Villar (che ancora non si è negativizzato) e Felix.

Lo Special One è così costretto a tornare al 4-2-3-1, con Ibanez che andrà ad occupare il ruolo di terzino destro, con Smalling e Mancini in mezzo e Vina a sinistra.

A centrocampo torna Cristante dal primo minuto in coppia con Veretout, mentre i tre trequartisti saranno Zaniolo, Mkhitaryan e Carles Perez. In attacco la coperta è cortissima: resta solo Shomurodov, dato che Borja Mayoral non è andato nemmeno in panchina contro il Bologna per un problemino fisico da valutare.

Se nell’undici la squadra, seppur rabberciata, può sembrare all’altezza, il problema principale nasce dalla panchina: Mourinho dovrà attingere pesantemente dalla Primavera, non avendo praticamente più ricambi in diverse zone del campo per la partita contro i nerazzurri.

Giallorossi.net – A. Fiorini