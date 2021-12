ROMA-INTER: arbitra Di Bello con Massa al VAR

AS ROMA NEWS – L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata di Serie A. Il match tra Roma e Inter in programma domani alle 18 sarà diretto dal signor Di Bello della sezione arbitrale di Brindisi.

Palermo e Perrotti i guardalinee, Camplone il quarto ufficiale mentre al VAR è stato designato Massa, assistito da Alassio.

Questo il quadro completo delle designazioni:

MILAN – SALERNITANA Sabato 4/12 h. 15.00

GUIDA

MOKHTAR – MIELE D.

IV: DIONISI

VAR: ORSATO

AVAR: TOLFO

ROMA – INTER Sabato 4/12 h. 18.00

DI BELLO

PALERMO – PERROTTI

IV: CAMPLONE

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – ATALANTA Sabato 4/12 h. 20.45

MARIANI

LONGO – VONO

IV: FOURNEAU

VAR: BANTI

AVAR: PASSERI

BOLOGNA – FIORENTINA h. 12.30

IRRATI

GALETTO – MORO

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LIBERTI

SPEZIA – SASSUOLO h. 15.00

MARESCA

ZINGARELLI – DI MONTE

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: ROCCA

VENEZIA – H. VERONA h. 15.00

PRONTERA

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV: COLOMBO

VAR: ORSATO

AVAR: BACCINI

SAMPDORIA – LAZIO h. 18.00

FABBRI

CARBONE – DI VUOLO

IV: MERAVIGLIA

VAR: GUIDA

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – GENOA h. 20.45

CHIFFI

RANGHETTI – COLAROSSI

IV: SANTORO

VAR: VALERI

AVAR: PRETI

EMPOLI – UDINESE Lunedì 6/12 h. 18.30

PATERNA

MASTRODONATO – ROSSI M.

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO

CAGLIARI – TORINO Lunedì 6/12 h. 20.45

MASSIMI

CECCONI – CIPRESSA

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI IORIO