“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma deve fare 8 punti nelle prossime 4 gare, altrimenti diventa dura”, CATALANI: “Domani firmerei col sangue per un pari”, CORSI: “Mou in tre mesi ha detto quanto gli altri tecnici in tre anni”

David Rossi (Roma Radio): “Beto può diventare un nuovo Vlahovic. Quando esprimi quella potenza, la tecnica può passare in secondo piano, anche lo stesso Batistuta tecnicamente non era un fenomeno… Beto è una delle cose più interessanti di questo campionato. Roma-Inter apre questo mini-ciclo di partite, giocheremo contro Inter, Spezia, Atalanta e Sampdoria: sarà molto difficile che la Roma faccia 12 punti, ma anche dieci. Se ne fa otto può restare non lontano dalla lotta per il quarto posto. Se ne fa 6-7, o addirittura di meno, diventa molto difficile…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita di domani è importantissima. Mourinho non parla perchè non ha più niente da dire. Tutti dicono che non parla per l’Inter, ma secondo me non sa veramente più che dire: ce la siamo presa con gli arbitri, con i giocatori non all’altezza, ha chiesto rinforzi e ora non ha più altro da aggiungere. Ora deve parlare il campo. Quello che Mou ha detto in tre mesi quello che altri hanno detto in tre anni: che i calciatori ce la mettono tutta, ma a lui servono altri giocatori. Fine della storia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ma Beto che furia è? E’ un mustang, un cavallo selvaggio. Giocatore molto interessante, anche se non è un granché tecnicamente. Ma nel calcio moderno la velocità fa mezzo campione… Mourinho? Parla ogni 2-3 giorni, non succede niente se per una volta non interviene in conferenza stampa. L’addio di Scalera? Dal punto di vista dell’immagine se comincia l’andirivieni di dirigenti che sono appena arrivati non è una gran cosa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Fa più rumore il silenzio di Mourinho delle sue parole in conferenza stampa. Tanto gli argomenti sarebbero stati due: l’Inter, e gli arbitri. Dalla parte della società hanno fatto sapere che non vuole distogliere l’attenzione della squadra su una partita che è fondamentale. Può anche essere, però non è usuale. Ma Mourinho è come il cavaliere nero, fa come vuole. Giornalisticamente mi dispiace, ma se non parla è comunque altrettanto forte come impatto. Spero che non sia il sintomo di un malessere, che non tradisca un nervosismo dovuto alla mancanza dei risultati, in quel caso sarei un tantinello preoccupato… L’addio di Scalera? E’ stato richiamato dal Mef, e in questa fase ha preferito tornare a lavorare al ministero, dove avrà un ruolo importante. E’ stata una scelta condivisa con la Roma…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mourinho alla fine penso che giocherà con un 4-3-1-2, con Mkhitaryan e Veretout a centrocampo insieme a Cristante. Non penso che giocherà col centrocampo a due, contro l’Inter sarebbe un suicidio. L’Inter è in un momento eccellente, Perisic a sinistra è un’ira di Dio, ha un centrocampo di ferro e un Dzeko che quando gioca sono dolori per tutti. Non sarà facile, anche segnare: pensare a Shomurodov contro De Vrij, Bastoni e Skriniar è molto difficile. Andiamo ad affrontare l’Inter in una situazione drammatica, con giocatori stanchi e tanti assenti. E’ una partitaccia, inutile prenderci in giro, firmerei un pareggio col sangue…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ una partita molto difficile per la Roma. L’Inter ora è la squadra più solida che ci sia, e la Roma ha tante assenze: Karsdorp è quasi impossibile da sostituire. Il 4-2-3-1? Secondo me è una formazione troppo offensiva, molto sbilanciata, e contro una squadra come l’Inter può essere molto pericoloso. Contro Perisic su quella fascia la Roma rischia di andare in grande difficoltà… Alla Roma serve un’impresa, ha troppe assenze…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho deve mettere la squadra nelle condizioni di rischiare poco, ma è la situazione peggiore perchè incontra la squadra più in forma del campionato. E’ il momento di svoltare, e io mi aspetto che ci riesca… La squadra mi sembra unita. Sono sicuro che la squadra darà un segnale forte contro l’Inter…Le parole su Zaniolo? Mourinho difende sempre i suoi giocatori e lo ha fatto anche con lui…”

Furio Focolari (Radio Radio): “In questo momento l’Inter si misura col Real Madrid, non con la Roma. L’Inter domani è favoritissima, c’è poco da dire, e la Roma deve fare un’impresa…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “L’organico della Roma non è da buttare. Mourinho si deve un po’ interrogare per come ha gestito le cose. La Roma deve giocare per non essere anonima, altrimenti alle accuse che lancia Mourinho non ci crede più nessuno. L’Inter sembra un treno inarrestabile e la Roma ha tante assenze. Mourinho ha fatto errori di esclusione e ora ha una rosa più corta per colpa sua. Il fatto che non vada in conferenza è un segnale strano. La Roma deve stare attenta a non cadere nell’anonimato facendosi superare da chi è sotto, basta una partita…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Servirà la partita perfetta per la Roma, perchè l’Inter arriva all’Olimpico in stato di grazia. I campioni d’Italia partono favoriti viste le assenze dei giallorossi. Vincendo contro il Bologna, la Roma avrebbe potuto fare un salto di qualità, ma non ce l’ha fatta. E ora serve la partita perfetta…”

