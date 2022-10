Emergenza terzini, riecco Viña: per l’uruguaiano è tempo di una seconda occasione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’emergenza sulla fascia destra spinge Mourinho a spostare su quella corsia il giovane Nicola Zalewski, che domenica contro il Lecce sarà titolare al posto dello sfortunato Celik.

Per il polacco si prospetta un tour de force inaspettato come esterno destro di centrocampo, visto che anche Karsdorp rientrerà molto probabilmente solo a gennaio, dopo la pausa del Mondiale.

A sinistra invece si rivedrà il desaparecido Matias Viña. Strano il destino del terzino uruguaiano, arrivato a Roma lo scorso anno per fare il titolare sulla fascia mancina e finito per diventare la riserva della riserva.

Ora però Viña sarà una preziosa risorsa per Mourinho: sarà lui che farà rifiatare Spinazzola, ma anche lo stesso Zalewski (con Leo che può essere dirottato a destra), nelle rotazioni dei terzini delle prossime settimane. Per l’esterno sudamericano sarà l’occasione per dimostrare di poter essere un giocatore utile alla causa romanista.

