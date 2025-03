EMPOLI-ROMA, i convocati di Ranieri: turno di riposo a Dybala, out anche Celik

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri ha concesso un turno di riposo a Paulo Dybala, non convocandolo per la trasferta di Empoli. La Roma ha infatti appena comunicato l’elenco dei giocatori che partiranno per la Toscana e il nome della Joya non figura in lista.

Nessun problema fisico particolare per l’attaccante argentino, assicura Angelo Mangiante di Sky Sport: Dybala è solo a riposo in vista della difficile e decisiva gara di giovedì prossimo a Bilbao contro l’Athletic che può valere il passaggio ai quarti di finale dell’Europa League.

Out anche Celik, che però ha accusato un nuovo fastidio muscolare nel corso della gara contro gli spagnoli: semplice risentimento per il turco, che resta a Trigoria per provare a recuperare in vista della trasferta in terra basca di giovedì prossimo. Di seguito l’elenco completo dei convocati di Ranieri per Empoli-Roma.