Ranieri fa un turnover totale: a Empoli ne cambia otto

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri è pronto a ridisegnare la Roma per la trasferta di Empoli, in un match che rappresenta un bivio nella corsa ai piazzamenti europei. Dopo la vittoria contro l’Athletic Bilbao in Europa League, il tecnico giallorosso prepara una rivoluzione nella formazione titolare, con ben otto cambi rispetto alla gara di giovedì. Una scelta necessaria per gestire le energie tra le due sfide contro gli spagnoli, ma anche per dare spazio a chi ha bisogno di rilanciarsi. Tra questi, Mats Hummels e Lorenzo Pellegrini, chiamati a rispondere sul campo dopo settimane difficili.

Al Castellani, la Roma si presenterà con un volto diverso, ma senza rinunciare all’equilibrio. Le assenze di Mancini (squalificato) e Celik (ancora alle prese con un problema muscolare) impongono modifiche in difesa, dove Hummels tornerà dal primo minuto. Con lui, a completare il reparto, Ndicka e Rensch, che potrebbe scalare sulla linea arretrata dopo le recenti prestazioni da esterno a tutta fascia. A centrocampo, Ranieri sembra intenzionato a confermare tre quarti della mediana vista in Europa: Saelemaekers, Paredes e Koné.

In attacco, invece, spazio al capitano Pellegrini, pronto a riprendersi la scena dopo un periodo complicato. Alle sue spalle, favorito Soulé su Baldanzi, mentre in avanti il ballottaggio tra Shomurodov e Dovbyk vede l’uzbeko in vantaggio. Sulla fascia sinistra, invece, spazio a una delle novità più interessanti: Salah-Eddine, arrivato a gennaio dal Twente, potrebbe sostituire l’instancabile Angeliño, autore di quattro reti nel 2025. L’olandese ha avuto poche occasioni finora, ma Ranieri vuole testarlo in un match dove i giallorossi saranno chiamati a fare la partita.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

