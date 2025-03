Roma, la rincorsa continua

AS ROMA NEWS – La Roma si presenta al Castellani con l’imperativo di vincere. Non solo per la classifica, che ancora non garantisce certezze in chiave europea, ma anche per arrivare con la giusta mentalità alla sfida di ritorno contro l’Athletic Bilbao. Il doppio confronto con i baschi è inevitabilmente al centro dei pensieri, ma prima c’è una partita da portare a casa. Ranieri lo sa bene e, per questo, ha deciso sembra intenzionato a cambiare rispetto all’ultima uscita, affidandosi alla profondità della rosa e dando una chance a chi ha qualcosa da dimostrare.

Il bivio della stagione – Le ultime settimane hanno mostrato una Roma solida e costante: 27 punti conquistati nelle ultime 11 giornate, un ritmo da primissima fascia. Ma la strada è ancora lunga e gli errori non sono ammessi. La rincorsa ai posti europei resta complessa, con otto giornate finali che si preannunciano ricche di scontri diretti e insidie. L’Empoli, con appena tre punti nelle ultime 12 partite e decimato dalle assenze, è in una crisi profonda, ma sottovalutarlo sarebbe un errore fatale. Lo sa Ranieri, lo sanno i giocatori.

Verso la quinta vittoria consecutiva – L’ultima volta che la Roma ha infilato cinque vittorie di fila in Serie A era il 2017, con Eusebio Di Francesco in panchina. Riuscirci oggi significherebbe consolidare la candidatura per un posto in Europa e dare un’ulteriore iniezione di fiducia in vista della trasferta decisiva in Spagna. Non sarà facile, perché le energie andranno gestite e perché il turnover così massiccio rappresenta sempre un’incognita. Ma a Empoli, oggi, conta solo una cosa: vincere. Per la classifica, per la fiducia, per continuare a sognare in grande.

