Riecco Hummels: il tedesco di nuovo titolare, ma a giugno torna in Germania

NOTIZIE AS ROMA – Dopo giorni di pausa, qualche polemica sui social (poi smentita) e incontri con i tifosi nelle vie di Roma, per Hummels è arrivato il momento di tornare protagonista. Nelle ultime sette gare, il centrale tedesco ha giocato solo una volta, contro un Monza già virtualmente retrocesso. Una condizione fisica non ottimale e l’ascesa di Celik lo hanno relegato ai margini, ma ora, con il turco infortunato, Ranieri gli affida le chiavi della difesa.

Numeri alla mano, la Roma con Hummels ha ottenuto il 33% dei clean sheet stagionali in Serie A (3 su 9), e il tedesco sa di dover sfruttare questa chance per ribaltare le gerarchie. Il suo futuro, però, resta in bilico: a giugno potrebbe fare ritorno in Bundesliga per stare vicino al figlio, ma prima c’è da chiudere al meglio la stagione. Con lui in campo, la Roma andrà a caccia della terza gara consecutiva senza subire gol in trasferta, un traguardo che manca dal 2019.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport