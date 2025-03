Pellegrini, un capitano da ritrovare: troppe ombre, oggi deve prendersi la Roma

AS ROMA NEWS – Tornare a guidare la Roma da capitano e leader vero: per Lorenzo Pellegrini questa è una necessità. Il numero 7 giallorosso deve scrollarsi di dosso le difficoltà che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane. Contro il Como è stato sostituito all’intervallo, e con Ranieri è già la terza volta che accade. Un segnale poco incoraggiante per il capitano, che in stagione ha segnato solo tre gol, tutti con l’attuale allenatore in panchina.

L’Empoli, però, evoca ricordi positivi: Pellegrini ha già segnato due volte contro i toscani, una con il Sassuolo e una con la Roma nel 2021, proprio il giorno dopo aver rinnovato il contratto fino al 2026. Da allora, quel prolungamento è diventato spesso un’arma a doppio taglio, usato come motivo di critica nei momenti difficili.

Ora, però, la Roma ha bisogno del suo capitano, perché la corsa all’Europa è ancora apertissima e un successo a Empoli sarebbe fondamentale per affrontare al meglio il ritorno con l’Athletic. Vicino a lui, uno tra Soulé e Baldanzi avrà il compito di supportare Shomurodov, in un attacco che dovrà provare a colpire subito una squadra in lotta per la salvezza.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo