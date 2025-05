Esterni e un mediano le prime richieste sul mercato: via al rinnovamento

Se la Roma affiderà la panchina a Gian Piero Gasperini, non sarà solo una scelta tecnica: sarà una scelta di campo. Il messaggio è chiaro e inequivocabile. Prendere il Gasp significa cambiare marcia nei metodi, nella quotidianità, nella mentalità. Non si tratta di stravolgere la rosa con acquisti milionari — anche perché il settlement agreement impone prudenza — ma di rivoluzionare l’approccio, dentro e fuori dal campo.

Come scrive oggi Il Messaggero, Gasperini è un tecnico che pretende, da tutti: dai giocatori, certo, ma anche dalla dirigenza. Non accetta compromessi né alibi. Vuole una società presente, pronta a sostenerlo nelle scelte, a fargli da scudo nello spogliatoio, a seguirlo — per quanto possibile — anche sul mercato. E i Friedkin, scegliendolo, manderebbero un segnale di continuità col lavoro impostato da Ranieri, fatto di disciplina, identità e senso del gruppo.

Gasperini non chiederà follie, ma non è disposto ad accettare scorciatoie. Alcuni rinforzi, soprattutto sugli esterni del suo 3-4-2-1, sono indispensabili: servono giocatori in grado di correre, attaccare e crossare con precisione chirurgica. Non solo: ha già fatto capire di non voler rinunciare a Svilar e Ndicka, colonne su cui costruire la difesa del futuro. E in quel reparto chiede anche un nuovo centrale.

D’altronde, quella romanista è stata la seconda miglior retroguardia della Serie A (35 gol subiti), dietro solo al Napoli campione in carica. Merito anche di Gianluca Mancini, uno che proprio Gasperini aveva svezzato ai tempi dell’Atalanta, come Cristante. Ecco il vero pallino del tecnico piemontese: valorizzare. Trasformare i buoni giocatori in ottimi, i giovani in risorse. Come Pisilli, che intriga il tecnico e potrebbe diventare uno dei volti simbolo della sua Roma. In mezzo al campo però servirà un altro mediano, con Paredes che sembra destinato a lasciare la Capitale.

